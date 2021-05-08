Путин поднял вопрос о мигрантах в России

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном поднял вопрос мигрантов, отметив, что в РФ в настоящее время не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, сообщает zakon.kz.

Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. цитирует Путина сайт Кремля

Кроме того, Путин отметил, что достаточно большой объем денежных средств для поддержки семей мигранты направляют из России к себе на родину. По мнению главы РФ, это "абсолютно положительный процесс".

На фоне пандемии коронавируса, согласно статистике МВД РФ, число мигрантов, зарегистрированных в стране в 2020 году, снизилось вдвое относительно 2019 года. Так, в прошлом году на миграционный учет было поставлено около 9,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, в 2019 году из количество составило 19,5 млн человек. Почти в два раза снизилось количество оформленных разрешений на работу, включая лицензии для высококвалифицированных специалистов — с 126,9 до 62,7 тысячи.

Вместе с тем российские власти рассчитывают на восстановление миграционных потоков, поскольку особенно остро нехватка рабочей силы ощущается на строительных площадках. В январе президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении упрощённого порядка привлечения работников из стран СНГ для выполнения строительно-монтажных работ.