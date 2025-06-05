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Где лучше всего искать работу в Казахстане: анализ рынка труда

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 11:24 Фото: pixabay
Рынок труда Казахстана показывает выраженные региональные диспропорции. Анализ миграционных потоков и демографических прогнозов указывает на четкие центры формирования и притяжения рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Три города – три "магнита"

Крупнейшие города Казахстана – Астана, Алматы и Шымкент – остаются главными центрами притяжения кадров. Их роль подтверждается стабильно высоким положительным сальдо межрегиональной миграции за I квартал 2025 года (по данным БНС АСПиР РК).

  • Астана показала чистый приток в 17 579 человек.
  • Алматы привлек 8 725 человек.
  • Шымкент увеличил население за счет миграции на 3 208 человек.
  • Алматинская область, прилегающая к крупнейшему мегаполису, также имела положительное сальдо в 2 593 человека.

Эти данные свидетельствуют об активном перемещении трудовых ресурсов в урбанизированные центры, что делает их ключевыми узлами пополнения кадрового потенциала.

Южный макрорегион: главный демографический резервуар

Помимо отдельных мегаполисов, важнейшим стратегическим поставщиком кадров выступает южный макрорегион. Эта территория включает Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую области, область Жетысу. Здесь сконцентрирован основной демографический потенциал страны, обеспечивающий непрерывный приток новой рабочей силы. 

Прогнозы правительства РК показывают, что к 2030 году более трети всей рабочей силы Казахстана будет сосредоточено именно в этом макрорегионе. Ожидается, что к 2030 году ежегодно на рынок труда будет выходить свыше 300 тысяч человек, причем значительная доля этой молодежи будет приходиться именно на южные области. 

"В южных регионах (без учета города Алматы) проживает 38% населения, в то время как их доля в ВРП составляет лишь 17%. В северных регионах на 22% населения приходится 25% ВРП. Экономика северных регионов достаточно диверсифицирована. На юге 65% приходится на торговлю и другие услуги". Концепция развития рынка труда Республики Казахстан на 2024–2029 годы

Зоны оттока рабочей силы

В противовес регионам-донорам, некоторые области Казахстана сталкиваются с устойчивым оттоком рабочей силы, что приводит к дефициту кадров. Эта тенденция особенно выражена в северных, центральных и восточных макрорегионах.

  • Северный и Центрально-Восточный макрорегионы к 2030 году потеряют, согласно прогнозу, 10% и 12,1% рабочей силы соответственно.
  • Их совокупная доля в общем количестве рабочей силы сократится с 34% до 27,5%.
  • В центральных и восточных регионах численность рабочей силы может сократиться на 53 тысячи человек к 2030 году и 125 тысяч человек к 2040 году.
  • В северных регионах сокращение составит 64 тысячи человек к 2030 году и 115 тысяч человек к 2040 году.
  • К 2050 году предложение труда в северных, центральных и восточных регионах сократится на 18%.

Общий ландшафт рынка труда

Рынок труда Казахстана сейчас находится в стадии активной трансформации, формируемой демографическими изменениями, урбанизацией и меняющимися потребностями экономики, – отмечает социолог Айгуль Садыкова.

Несмотря на общий рост численности рабочей силы – уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше за I квартал 2025 года достиг 64,4%, а безработица по методологии МОТ составила 4,6% (451,5 тыс. человек). Есть тревожные тенденции.

"Доля молодежи NEET, то есть не работающей, не занятой образованием или профподготовкой, достигла 6,2%, что указывает на необходимость целенаправленной работы с этой категорией".Айгуль Садыкова

Такое положение дел усугубляется тем, что начиная с текущего года, на рынок труда активно выходит поколение, рожденное в период бэби-бума 2000-х годов, и по данным аналитиков Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР) число вакансий на электронной бирже Enbek.kz может вырасти до 1,2 млн. Наибольшее количество спроса и предложения ожидается в Астане (102 тыс.), Алматы (84 тыс.), Туркестанской (79 тыс.) и Карагандинской (75 тыс.) областях.

Ранее мы рассказали о том, что население продолжает покидать северные регионы Казахстана.

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Андрей Зубов
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