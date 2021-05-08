Взрыв в Кабуле - не менее 27 человек погибли

8 мая 2021, 22:35
Фото: rureporter.com

Бомба взорвалась на западе Кабула, в результате чего погибли по меньше мере 27 человек, сообщает zakon.kz.

Взрыв произошел возле государственной школы для девочек на западе города, передает телеканал 1TV.

Ранено не менее 50 человек, но данные о жертвах и раненых не окончательные.

Исламское радикальное движение "Талибан" отвергло свою причастность к этому теракту, произошедшему в районе, преимущественно населенном шиитами, и обвинило в содеянном террористическую группировку ИГИЛ. Взрывы прогремели перед самым началом ифтара.


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