Взрыв в Кабуле - не менее 27 человек погибли

Бомба взорвалась на западе Кабула, в результате чего погибли по меньше мере 27 человек, сообщает zakon.kz.

Взрыв произошел возле государственной школы для девочек на западе города, передает телеканал 1TV.

Ранено не менее 50 человек, но данные о жертвах и раненых не окончательные.

Исламское радикальное движение "Талибан" отвергло свою причастность к этому теракту, произошедшему в районе, преимущественно населенном шиитами, и обвинило в содеянном террористическую группировку ИГИЛ. Взрывы прогремели перед самым началом ифтара.