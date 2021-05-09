Война глазами 17-летнего солдата Ивана Тютюна

Иван Тютюн родился в 1926 году в Украине. На фронт попал в 1943 году будучи в 17-летнем возрасте. Военную подготовку проходил в Башкирии на станции "Алкино-2", а свой первый бой встречал в составе пехотного войска в Беларуси. Корреспондент zakon.kz побеседовала с дочерью ветерана.

В составе 848 полка отец участвовал в военных действиях в Гомеле, а потом в Литве на первом Прибалтийском фронте, был стрелком в пехоте. Говорил, что было страшное время, людей просто травили. Доходило до того, что в некоторых деревнях женщины специально угощали солдат отравленным молоком, после чего они просто падали и умирали, - рассказывает дочь ветерана Валентина Мищанчук.

По ее словам, Иван Федорович не любит вспоминать те страшные события, но один случай ему особенно запомнился.

Однажды в Литве отец участвовал в освобождении трудового лагеря советских девушек. Рассказывал, что немцы сначала заставляли их добывать торф, а потом собирались угнать в Германию. Говорит, что по сей день помнит их слезы радости и благодарные лица, - уточнила она.

Долгожданную победу ветеран встречал в плену. Вместе со своим отрядом солдат Иван Федорович дошел до города Шауляй в Литве, там его взвод попал в засаду. Это был короткий бой на открытой местности, многие тогда погибли. В живых остались пятеро.

-Осколком разорвавшегося снаряда он повредил себе ногу и оказался в числе пленных. Всех солдат, подходящих по здоровью и возрасту, должны были тогда отправить в Японию. Но, к счастью, война закончилась, и по воле судьбы отец оказался в России, - продолжила она.

После освобождения Иван Тютюн работал в леспромхозе. В СССР так называли предприятие лесной промышленности, осуществляющей заготовку, вывоз, разделку и отгрузку древесины.

Уехать оттуда было невозможно, поскольку не было документов. Там он проработал 15 лет, а потом встретил свою супруга Марию Ивановну, вместе они воспитали двоих детей.

Но на этом жизненные путешествия не закончились. Во время освоения целины Иван Федорович попал в Казахстан, который стал ему родным домом.

-В 1961 году отец приехал в Казахстан. Жил в селе Максимовка, работал на стройке. В то время как раз шла большая стройка. Потом он получил квартиру, а когда я закончила 2 класс, мы переехали к нему, - рассказывает Валентина Мищанчук.

Сейчас ветеран живет в Нур-Султане. Самому старшему внуку в следующем году будет 50 лет.

-Отец очень добрый человек, честный и порядочный. Не любит особо ничего о себе рассказывать, стесняется. Но очень трудолюбивый. Вы не поверите, но в своем доме он всю мебель сделал сам, все своими руками, - добавила она.

Каждое 9 мая семья отмечает в кругу близких родственников. В столицу приезжают внуки, правнуки, и за большим столом чествуют своего деда.

-Отец практически ничего нам о войне не рассказывал. Но на 9 мая что-то да вспоминает, когда мы собираемся всей семьей. А семья у нас большая, за одним столом не помещаемся, - добавила Валентина Мищанчук.

В этом году Ивану Федоровичу исполнится 95 лет. По словам дочери, чувствует он себя хорошо.

Тамила Языкова, Нур-Султан