Могилу казахстанского солдата нашли в Чехии. Что с ней стало спустя год

В Минобороны России подтвердили, что в могиле неизвестного солдата в Чехии похоронен казахстанец. Его зовут Жиман Абдуев, он погиб в мае 1945 года. На памятнике солдату установили табличку с его именем, передает zakon.kz.

Год назад мы писали, что в деревеньке Нетворжице, в 45 километрах от столицы Чехии, есть кладбище, в котором была могила неизвестного солдата. Семья Владимира и Ирины Шульц ухаживали за ней, не имея представления кто в ней лежит.

4 мая 2020 года семье удалось найти информацию о погибшем. В документах говорилось, что в могиле лежит мужчина из Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской – ред.) из города Шымкент. Его зовут Жиман Абдуев. Он был прописан по адресу: Нефтескладская дом № 7. На фронт ушел в 1941 году. Был разведчиком. В этой местности оказался во время освобождения Праги. Был ранен 9 мая, скончался 13 мая 1945 года. Ему был 21 год. В документе о его смерти указан ближайший родственник – брат Хажумурат Мамбетов с тем же адресом прописки.

Ирина Шульц направила запрос в представительство Минобороны России для подтверждения информации. Об этом написали СМИ.

И вот теперь, спустя год, стало известно, что в могиле действительно лежит казахстанец Жиман Абдуев. На памятнике установили табличку с его именем.

После того, как история получила освещение в прессе, мы обратились к представителю Минобороны России в Чешской Республике Алексею Трякину с просьбой установить табличку на памятнике, где раньше был похоронен неизвестный солдат. Алексей проверил по своей базе данных, удостоверился, что все верно и приступил к реализации этого проекта, - рассказала Ирина Шульц.

После консультаций с посольством Казахстана в Чехии представители Минобороны России установили табличку с именем солдата. Это произошло в конце 2020 года.