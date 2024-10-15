Останки без вести пропавшего казахстанского солдата нашли в РФ спустя около 80 лет

Председатель республиканского общественного объединения "Контртеррористический комитет", полковник запаса КНБ Аманжол Уразбаев обратился с просьбой о помощи в поиске родственников солдата, останки которого были найдены поисковиками в Новгородской области России, сообщает Zakon.kz.

По его информации, так как останки найдены в отдельном окопе и полностью сохранены, есть возможность привезти и захоронить казахстанского солдата на родной земле с отданием воинских почестей.

"В ходе Вахты Памяти 2024 года в районе г. Старая Русса Новгородской области были найдены останки солдата со "смертным медальоном". Несмотря на то, что он полностью обветшал, поисковикам удалось частично восстановить данные, на которых прочитываются место рождения/призыва солдата – Бельагачский район Семипалатинской области и фамилия родственника, кому следует адресовать сообщение о его гибели – Белебаева", – написал Аманжол Уразбаев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что предположительно, солдат был призван до ноября 1942 года, так как "смертные медальоны" выдавались солдатам и сержантам до этой даты. Позже были введены бумажные солдатские книжки, которые быстро истлевают в земле.

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