Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его гибели

В случае насильственной смерти президента Беларуси управление страной переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Такой порядок предписывает декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", который подписал президент Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр, — говорится в сообщении.

При этом в Беларуси будет незамедлительно введено чрезвычайное или военное положение, меры по их обеспечению также определят Совбез.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны, – указано в сообщении.