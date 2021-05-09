На Красной площади начался Парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 76-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне, сообщает zakon.kz со ссылкой на КП.

Так, в 10:00 по московскому времени (13:00 по Нур-Султану) на главную площадь Москвы внесли государственный флаг России.

Прямая онлайн-трансляция Парада Победы 9 мая 2021

По количеству личного состава и бронетанковой техники он будет немного скромнее прошлогоднего — юбилейного. В 2020-м по гранитной брусчатке у Кремля промаршировали 14 тысяч "парадников", сейчас их будет 12,5 тысячи. В прошлом году участвовало более 200 боевых машин, в этом — 190.

Над Москвой пролетят 76 самолетов и вертолетов (по числу лет с Победы) — на одну машину больше, чем в прошлом году (см. схему парада). Командный пункт, с которого будет управляться "небесная колонна", находится на Спасской башне Кремля.

В пешем строю будет и новичок — в этом году впервые пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Снова будет "блистать ножками" батальон женщин-военнослужащих: на этот раз дамы в погонах будут представлять Военный университет и несколько военных академий — связи, материально-технического обеспечения и космической обороны.