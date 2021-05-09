"Концерт на колосях" организовали в Таразе в честь Дня победы

В связи с карантинными ограничениями, в Таразе День победы отметили в необычном формате, сообщает zakon.kz.

Для горожан был организован "Экипаж победы", по поручению главы региона Бердибека Сапарбаева заместители акима области и руководители управлении региона лично поздравили ветеранов с праздником.

Аширбек Сарсенбиев принимал участие в освобождении города Запорожье, в боях на Балтике, в Германии. День Великой Победы он встретил В Берлине. Вернувшись с фронта, работал в различных сферах. В этом году ветерану исполнился 101 год. У него 7 детей, 29 внуков, 58 правнуков и 5 праправнуков.

Ваш жизненный путь – это яркий пример для подрастающего поколения. Именно вы ковали общую победу. Благодаря вам мы сейчас живем в мире и спокойствии. Без этого невозможно развитие, - отметил заместитель акима области Даулет Карибек поздравляя ветерана.

Он также побывал дома у Виктора Долганова. Ветерану в этом году исполнилось 95 лет.

Подрастающее поколение должно всегда помнить о том, что мир дороже всего. Искренне желаю чтобы наши потомки не видели такого ужаса,- говорит Виктор Долганов.

В честь Дня Победы на улицах Тараза зазвучали дорогие сердцу песни военных лет, организованной под праздничной акцией "Ұлы Жеңіс жаңғырығы". Участники "Экипажа Победы" на авто транспортах с известными песнями о Великой победе - проехались по микрорайонам, центральным улицам областного центра, села Жалпактобе, жилого массива Кумшагал, района сахзавода и массива за линией.

Акция стартовала в парке "Жеңіс" имени Б.Момышулы и прошла при строгом соблюдении санитарных эпидемиологических требований. Потому как концерт был проведен буквально на ходу, было предотвращено массовое скопление людей.

Из уст известных артистов региона прозвучали известные в народе песни "Ах, Самара, городок", "Кестели орамал", "Баллада о матери", "Жас Казах", "Алия", "Мир сохраняется", "Катюша", "День победы", "Три танкиста", "Синий платочек", "Смуглянка", "Ах, эти тучи в голубом" и т. д.

Также, артисты при выступлении перед населением предстали в образе Жамбыла Жабаева, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой. Кроме того, они читали стихи Жамбыла Жабаева, отрывки из дневника народного героя и писателя Бауыржана Момышулы.

В настоящее время в области проживают 35 ветеранов ВОВ. Всем им оказана единовременная помощь в размере 1 млн тенге.

Также более 3400 труженикам тыла выдано по 50 тысяч тенге. Такую же сумму получили вдовы воинов, погибших на фронте. Работавшим в период блокады в городе и узникам концлагерей, созданных фашистами и их союзниками оказана помощь по 60 тыс. тенге.