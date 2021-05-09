Сондерса после боя с "Канело" увезли в больницу с переломом черепа

Британский боксер Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) оказался в больнице после боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (56-1-2, 38 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

По информации британских СМИ, сразу после боя Сондерса увезли в больницу — у него был диагностирован перелом орбитальной кости черепа.

Именно из-за повреждения глаза Сондерс не смог выйти на девятый раунд боя с "Канело".

В итоге мексиканец одержал досрочную победу — 56-ю в его профессиональной карьере — и объединил три чемпионских пояса в суперсреднем весе: WBC, WBA Super и WBO. Единственный пояс, которого Альваресу не хватает до звания абсолютного чемпиона мира, IBF, принадлежит американскому боксеру Калебу Планту (21-0, 12 КО).

Ранее "Канело" досрочно победил Сондерса и объединил три титула чемпиона мира.