Школам Шымкента присвоены имена Сабыра Рахимова и Сагадата Нурмагамбетова, сообщает zakon.kz.

В канун Дня Победы торжественное мероприятие состоялось в школе №53. На нем почтили память погибших в годы ВОВ, говорили о мужестве генерал-майора Сабыра Рахимова и его военных заслугах. Учащиеся школы подготовили концерт, посвященный 76-летию Победы.

Школа №53 была сдана в эксплуатацию в 1936 году и носила имя Сталина. В 1955 году ей дали имя Хамзы. Сейчас в учебном заведении с 85-летней историей учатся 2200 детей и работают свыше 200 учителей. В двухсменной школе преподают на казахском и узбекском языках.

Новая школа №72 находится в микрорайоне "Нуртас". Теперь она носит имя Сагадата Нурмагамбетова, первого министра обороны

независимого Казахстана, Героя Советского Союза, Народного Героя Казахстана, генерал армии Республики Казахстан.