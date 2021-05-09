Школам Шымкента присвоены имена Сабыра Рахимова и Сагадата Нурмагамбетова

9 мая 2021, 15:25
Фото: depositphotos

Школам Шымкента присвоены имена Сабыра Рахимова и Сагадата Нурмагамбетова, сообщает zakon.kz.

В канун Дня Победы торжественное мероприятие состоялось в школе №53. На нем почтили память погибших в годы ВОВ, говорили о мужестве генерал-майора Сабыра Рахимова и его военных заслугах. Учащиеся школы подготовили концерт, посвященный 76-летию Победы.

Школа №53 была сдана в эксплуатацию в 1936 году и носила имя Сталина. В 1955 году ей дали имя Хамзы. Сейчас в учебном заведении с 85-летней историей учатся 2200 детей и работают свыше 200 учителей. В двухсменной школе преподают на казахском и узбекском языках.

Новая школа №72 находится в микрорайоне "Нуртас". Теперь она носит имя Сагадата Нурмагамбетова, первого министра обороны
независимого Казахстана, Героя Советского Союза, Народного Героя Казахстана, генерал армии Республики Казахстан.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?