Одной из школ Бишкека присвоено имя отца Касым-Жомарта Токаева

Школе-гимназии №33 Бишкека присвоено имя Кемеля Токаева – писателя и отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов. По его словам, инициатива принадлежит Садыру Жапарову.

"Жапаров сообщил об этом решении Токаеву во время рабочего визита в Россию. В годы Великой Отечественной войны Кемель Токаев учился во Фрунзенском военном пехотном училище, которое в те годы располагалось в здании нынешней школы №33. Именно отсюда он был призван на фронт", – говорится в публикации издания Kaktus.media.

9 мая 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева. Документ представили из архива Министерства обороны РФ:

"Он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено".

Кемель Токаев был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.

Стоит отметить, что в Уштобе есть средняя школа, которая была построена в 1963 году. А уже в 1996 году ей было присвоено имя Кемеля Токаева.