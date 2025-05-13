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Политика

Одной из школ Бишкека присвоено имя отца Касым-Жомарта Токаева

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 11:07 Фото: akorda.kz
Школе-гимназии №33 Бишкека присвоено имя Кемеля Токаева – писателя и отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов. По его словам, инициатива принадлежит Садыру Жапарову.

"Жапаров сообщил об этом решении Токаеву во время рабочего визита в Россию. В годы Великой Отечественной войны Кемель Токаев учился во Фрунзенском военном пехотном училище, которое в те годы располагалось в здании нынешней школы №33. Именно отсюда он был призван на фронт", – говорится в публикации издания Kaktus.media.

9 мая 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева. Документ представили из архива Министерства обороны РФ:

"Он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено".

Кемель Токаев был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.

Стоит отметить, что в Уштобе есть средняя школа, которая была построена в 1963 году. А уже в 1996 году ей было присвоено имя Кемеля Токаева.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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