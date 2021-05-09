Умерла звезда "Санта-Барбары"

Умерла американская актриса и модель, звезда сериала "Санта-Барбара" Тоуни Китэйн, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает NYT со ссылкой на ее дочь, Китэйн умерла в возрасте 59 лет в Калифорнии.

Отмечается, что причина смерти не утоняется.

Джулия "Тони" Китейн родилась в 1961 году в Сан-Диего. С начала 1980-х годов начала активно появляться в кино и ТВ. Снималась в таких фильмах, как "Малибу" (1983), "Гвендолин" (1984), "Мальчишник" (1984). Наибольшую популярность получила благодаря роли в телесериале "Санта-Барбара" (1984), а также съемкам в нескольких клипах группы Whitesnake.