"Казахмыс" выплатил своим ветеранам по 1 млн тенге

В общей сложности корпорацией "Казахмыс" выделено более 29 млн тенге на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам и труженникам тыла в честь празднования 76-летия со дня Победы, передает zakon.kz.

В настоящее время в городах Караганда, Жезказган, Сатпаев и Балхаш проживает в общей сложности 637 героев ВОВ, их вдов и тружеников тыла. Из них 11 участникам ВОВ и двоим приравненным к ним выплачено по 1 млн тенге, троим узникам концлагерей – по 200 тыс. тенге, 18 вдовам участников ВОВ – по 50 тыс. тенге, а 594 труженикам тыла и девяти вдовам тружеников – по 25 тыс. тенге.

Данная акция не является разовой. В этих городах к своим ветеранам относятся с особой внимательностью – все они находятся под опекой Общественного объединения "Совет ветеранов" при ТОО "Корпорация Казахмыс".

Стоит отметить, что в общей сложности "Совет ветеранов" объединяет порядка 13 тыс. пенсионеров, проживающих в четырех городах Карагандинской области: Караганде, Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше. Примечательно, что название организации представляет собой более широкий смысл – подопечными совета являются как ветераны ВОВ, так и ветераны труда, которые добились профессиональных высот, и пенсионеры, вложившие вклад в развитие области. C 2015 года "Почетным ветераном труда ТОО "Корпорация Казахмыс" являются 450 бывших сотрудников, а медалью "Еңбек ардагері" ("Ветеран труда") награждены 36 человек.

Совет оказывает всестороннюю поддержку: материальную помощь, проведение досуга и оказание помощи в быту. К примеру, ежегодно около 400 пенсионеров получают бесплатную медицинскую помощь, выделяются путевки в санатории по льготной цене.

В "Совете ветеранов" подчеркнули, что подобные организации очень важны не только для самих пенсионеров, но и для молодых и людей среднего возраста. Такого рода поддержка демонстрирует внимание и заботу о старшем поколении, которое своим трудом и упорством добилось высот, чьи подвиги являются примером для молодежи.

День победы ежегодно отмечается 9 мая во всех странах бывшего СССР. В войне участвовало более 1 млн казахстанцев, половина из которых так и не вернулись с фронта. До сих пор проводятся поисковые работы тех героев, которые так и не добрались до родной земли, сражаясь за мирное будущее. Поэтому очень важно чтить героев и помнить о подвигах тех, кто сражался за мирное будущее. Общественное объединение "Совет ветеранов" призывает всех казахстанцев по возможности оказывать поддержку и не забывать о героизме ветеранов не только по случаю празднования памятных дат, но и не оставлять без внимания в обычное время.