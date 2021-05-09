Лидер Rammstein выпустил клип на советскую песню

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на советскую песню "Любимый город", которую исполнил на русском языке, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, клип сняли в залах Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

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Линдеманн записал композицию к выходу фильма "Девятаев" режиссера Тимура Бекмамбетова - песня вошла в саундтрек к киноленте.

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Клип опубликован на YouTube-канале Тилля Линдеманна.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил, почему разрешил солисту Rammstein съемки клипа на песню "Любимый город" в музее.

Эрмитаж - музей, бывший свидетелем на Нюрнбергском процессе, организовал съемки клипа Тилля Линдеманна как одно из событий года "Россия - Германия", который мы начали совместной выставкой "Железный век. Европа без границ", совместившей размах научного сотрудничества с интеллигентной манерой обращения с "перемещенным искусством". В клипе "Любимый город может спать спокойно" не раз бывавший в Эрмитаже солист знаменитого восточногерманского ансамбля поет русскую военную песню в интерьерах архитектурного шедевра немецкого архитектора Лео фон Кленце, который ленинградцы защитили от налетов немецкой авиации. Творения Кленце в Мюнхене были уничтожены американо-британскими бомбардировками. В этом контексте небезразлично, что Рамштайн (с одним "м", в отличие от названия группы) - главная военно-воздушная база США в Германии), - прокомментировал он fontanka.ru.

Слова песни "Любимый город" написаны советским поэтом Евгением Долматовским, композитором выступил народный артист СССР Никита Богословский. Композиция впервые прозвучала в фильме "Истребители" Эдуарда Пенцлина, снятом в 1939 году.