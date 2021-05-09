10 байдарочников попали в беду на Капчагае

9 мая в 20:19 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что в пяти километрах от города Капшагай, на острове вблизи зоны отдыха "Карлыгаш", остались 10 человек байдарочников-любителей, из них двое детей в возрасте 13 лет, сообщает zakon.kz.

Они в 19:12 во время водного отдыха на байдарках из-за погодных условий (переменной облачности и порывистого ветра 4 м/с) причалили к ближайшему острову. На место вызова незамедлительно были направлены спасатели. Силами оперативно-спасательного отряда Капшагая все любители-байдарочники были спасены. пресс-служба ДЧС Алматинской области

На аварийно-спасательную операцию выезжали два спасателя оперативно-спасательного отряда Капшагая ГУ "СП и АСР" ДЧС Алматинской области на одной единице технике.

Все они благополучно доставлены на берег. Жертв и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.