Парень спрыгнул с моста в Нур-Султане. В Сети появилось видео

В Сети появилось видео, на котором парень спрыгнул с моста в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике kris.p.astana, пьяный человек спрыгнул с моста спорткомплекса "Казахстан". Инцидент произошел утром 9 мая.

Сообщается, что спрыгнувшего удалось спасти сотрудникам полиции.

Обновление в 01:25 (10 мая)

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана, 9 мая 04:30 в Центр оперативного управления ДП поступило сообщение, что парень пытается спрыгнуть с моста СК "Казахстан" по ул. Кажымукана.

По приезду полицейских молодой человек успел спрыгнуть с моста, - рассказали в пресс-службе.

По словам прибывших на место происшествия полицейских, они бросились в воду вслед за парнем и вытащили его на в безопасное место.

Установлено, что 22-летний житель столицы находился в состоянии алкогольного опьянения. Парень был передан медикам для оказания помощи. В настоящее время его жизни ничего не грозит. пресс-служба ДП Нур-Султана