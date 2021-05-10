Ученые предложили новый метод отбора астронавтов по анализу крови

Ученые из центра НАСА в Хьюстоне предложили способ предсказывать степень вероятного урона здоровью астронавтов от космической радиации, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщают Известия.

Специалистами космического центра НАСА имени Джонсона был предложен способ определения индивидуальной радиочувствительности членов экипажей космических миссий с помощью воздействия на пробы крови гамма-лучами. Метод был разработан на основе данных 38 астронавтов в возрасте от 37 до 57 лет, совершивших полеты на Международную космическую станцию (МКС) с 2001 по 2013 годы.

Исследователи сравнили эффект, оказываемый на кровь космонавтов воздействие гамма-лучами в лабораторных условиях, с действием космической радиации на МКС, которое можно было выявить по пробам, взятым после завершения полета.

В зависимости от числа поврежденных хромосом после облучения в лаборатории для каждого астронавта специалисты строили вычислительную модель, по которой можно было определить его индивидуальную радиочувствительность.

Сравнение расчетных показателей с реальными, которые были получены после возвращения астронавтов на Землю, подтвердило высокую точность разработанной модели.