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Новый метод диагностики рака по одной капле крови создали ученые

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, кровь, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 11:55 Фото: Zakon.kz
Ученые из Рочестерского университета разработали новый анализ крови для диагностики рака по внеклеточным везикулам – крошечным пузырькам, участвующим в клеточной коммуникации, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Small.

"Клетки организма выделяют миллиарды внеклеточных везикул (EV) – мельчайших частиц, содержащих белки и генетический материал. EV присутствуют в крови, слюне и других биологических жидкостях, что делает их перспективными маркерами для диагностики и лечения. Однако быстрое и доступное их обнаружение остается сложной задачей", – говорится в исследовании.

Ученые предложили новый метод изучения внеклеточных везикул, получивший название CAD-LB ("захват и демонстрация при жидкостной биопсии"). Специально для теста создали ультратонкие мембраны с порами, помогающие эффективно захватывать внеклеточные пузырьки для анализа. Этот метод требует минимальной подготовки и очень небольшого количества биоматериала.

"Везикулы используются для передачи информации, белков, жироподобных веществ и нуклеиновых кислот между клетками. Анализ содержимого таких пузырьков может многое рассказать о процессах, происходящих в организме, в том числе о начале опухолевого роста", – объяснили ученые.

Исследователи уточнили, что помимо "подозрительных" везикул тест CAD-LB способен обнаруживать иммунные белки, помогающие оценить эффективность иммунотерапии. Чувствительность этого метода позволяет выявлять некоторые виды рака на ранней, излечимой стадии.

Ранее стало известно, что в Алматы планируют выпускать препараты против рака молочной железы. Проект по локализации производства лекарственных препаратов запущен на базе Алматинской фармацевтической фабрики совместно с международными компаниями.

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