Очевидцы выкладывают видео пожара в ВКО

10 мая 2021, 18:50
Фото: novosti__uka

Видео и фото очевидцев пожара в ВКО распространяется в соцсетях. На кадрах видно, что огонь охватил значительную часть леса, а затем перекинулся на дома, сообщает zakon.kz.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, однако местные жители уверены, что пожар возник в результате поджога, передает Altaynews.

Пожар подступает к поселку, жители которого начали эвакуацию животных и техники. Проезжающие мимо автомобили останавливают и не пропускают.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?