Невеста в Индии отменила свадьбу из-за того, что жених не знал таблицу умножения

В Индии невеста отменила свадьбу из-за того, что ее жених не знал таблицу умножения, сообщает zakon.kz.

Как пишет Inquirer, у самого алтаря девушка попросила его перемножить числа от 1 до 9 на 2.

После того как жених не смог этого сделать, невеста отказалась выходить за него замуж.

Семья жениха держала нас в неведении относительно его образования. Возможно, он даже не ходил в школу, — отметил двоюродный брат девушки, добавив, что гордится ее поступком.

Семьи договорились вернуть друг другу подарки и драгоценности, которые сделали в преддверии свадьбы.