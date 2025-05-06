#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
514.5
582.67
6.35
Мир

В Индии невеста скончалась во время танцев перед свадьбой

девушка умерла за несколько часов до свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 01:06 Фото: pixabay
В индийской деревне Нупур-Пинауни у невесты за несколько часов до свадьбы произошел сердечный приступ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lokmat Times, девушка по имени Дикша должна была выйти замуж за своего избранника Саурабха. Перед свадьбой началась традиционная церемония халди, во время которой ближайшие родственники и друзья жениха и невесты наносят им на лица пасту из куркумы. После торжественной части начались танцы.

Отмечается, что вскоре девушка почувствовала себя плохо, убежала в туалет, но обратно не вернулась. Встревоженные родные отправились на поиски и обнаружили Дикшу на полу в ванной без сознания. Медики ничем не смогли помочь девушке. Она не дожила до свадьбы всего несколько часов.

Ранее сообщалось, почему люди умирают во время марафона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Вор спустя годы тайно вернул более 466 тысяч тенге владелице магазина в Германии
Мир
23:49, 06 мая 2025
Вор спустя годы тайно вернул более 466 тысяч тенге владелице магазина в Германии
Я не решаю: Кадыров о своей просьбе об отставке
Мир
23:26, 06 мая 2025
Я не решаю: Кадыров о своей просьбе об отставке
В Узбекистане отказались от заочного обучения в вузах
Мир
22:22, 06 мая 2025
В Узбекистане отказались от заочного обучения в вузах
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: