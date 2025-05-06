В Индии невеста скончалась во время танцев перед свадьбой

В индийской деревне Нупур-Пинауни у невесты за несколько часов до свадьбы произошел сердечный приступ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lokmat Times, девушка по имени Дикша должна была выйти замуж за своего избранника Саурабха. Перед свадьбой началась традиционная церемония халди, во время которой ближайшие родственники и друзья жениха и невесты наносят им на лица пасту из куркумы. После торжественной части начались танцы.

Отмечается, что вскоре девушка почувствовала себя плохо, убежала в туалет, но обратно не вернулась. Встревоженные родные отправились на поиски и обнаружили Дикшу на полу в ванной без сознания. Медики ничем не смогли помочь девушке. Она не дожила до свадьбы всего несколько часов.

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