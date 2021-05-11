Параплан с людьми рухнул с высоты в Алматинской области

В Алматинской области упал параплан с людьми, передает zakon.kz.

Видео ЧП появилось в соцсетях. Параплан занесло ветром на линию электропередач и затем он рухнул.

Шамалган дельтаплан сорвал линии электропередач. По предварительным данным, дельтаплан в составе из двух человек угодил в воздушный поток. В результате дельтаплан на большой скорости влетел в линии электропередач, сорвав их. Один человек находится в критическом состоянии, - сказано в описании к видео.

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В пресс-службе УОЗ Алматинской области сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

9 мая в Карасайскую районную больницу доставлены два человека, упавшие с параплана. Пациент, 1971 г.р., госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние тяжелое. Диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы костей. Пациент, 2004 г.р., госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней тяжести. Диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый компрессионный перелом позвоночника, - сообщили в ведомстве.