Соглашение о сотрудничестве по содействию занятости планируют подписать в странах СНГ

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств – участников Содружества Независимых Государств, передает zakon.kz.

Проект Соглашения направлен на развитие сотрудничества государств – участников СНГ в выработке согласованных подходов к решению проблем и устранению барьеров при формировании общего рынка труда, содействие занятости населения, снижение уровня безработицы, обеспечение прав граждан государств – участников СНГ на свободу передвижения и осуществление трудовой деятельности, - говорится в пояснении.

Как следует из документа, стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:

создание условий для формирования общего рынка труда;

повышение эффективности мер, программ и услуг, реализуемых организациями и органами Сторон, уполномоченными по вопросам содействия занятости населения, и направленных на решение проблем занятости населения и регулирования трудовой миграции;

устранение коммуникационных барьеров, в том числе путем разработки программ по обучению трудящихся-мигрантов государств – участников СНГ языку, основам и особенностям истории, культуры и права государства трудоустройства;

разработка и реализация коротких практико-ориентированных программ обучения по международным стандартам, в том числе по стандартам Ворлдскиллз;

создание системы взаимного признания компетенций по результатам независимой оценки компетенции по международным методикам, в том числе по методикам Ворлдскиллз;

расширение возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе молодежи, лиц с ограниченными возможностями, женщин, лиц предпенсионного возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

повышение мобильности трудовых ресурсов;

развитие и интеграция информационных систем;

снижение неформальной занятости;

развитие и внедрение системы организованного набора и привлечения трудящихся-мигрантов из государств – участников СНГ для осуществления временной трудовой деятельности на территориях государств – участников СНГ;

противодействие нелегальной трудовой деятельности, в том числе осуществляемой трудящимися-мигрантами.

Как отмечается, сотрудничество осуществляется в следующих основных формах:

проведение взаимных консультаций и взаимный обмен информацией по вопросам, отнесенным к предмету настоящего Соглашения; планирование и проведение совещаний, конференций и иных совместных мероприятий по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения; создание информационных систем, обеспечивающих эффективность и развитие взаимодействия сторон в рамках настоящего Соглашения, в том числе информационных порталов по содействию трудоустройству и занятости граждан государств – участников СНГ; участие в рабочих группах (комиссиях); в иных формах, не противоречащих национальному законодательству государств СНГ, в том числе с использованием информационных технологий.

При этом сотрудничество в рамках Соглашения может осуществляться между организациями и органами стран СНГ, уполномоченными по вопросам содействия занятости населения, непосредственно.

Как отмечается, Соглашение не препятствует в определении и развитии иных направлений и форм взаимодействия.

Полностью документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 24 мая.