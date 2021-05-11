Соглашение о сотрудничестве по содействию занятости планируют подписать в странах СНГ

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств – участников Содружества Независимых Государств, передает zakon.kz.
Проект Соглашения направлен на развитие сотрудничества государств – участников СНГ в выработке согласованных подходов к решению проблем и устранению барьеров при формировании общего рынка труда, содействие занятости населения, снижение уровня безработицы, обеспечение прав граждан государств – участников СНГ на свободу передвижения и осуществление трудовой деятельности, - говорится в пояснении.
Как следует из документа, стороны осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:
Как отмечается, сотрудничество осуществляется в следующих основных формах:
При этом сотрудничество в рамках Соглашения может осуществляться между организациями и органами стран СНГ, уполномоченными по вопросам содействия занятости населения, непосредственно.
Как отмечается, Соглашение не препятствует в определении и развитии иных направлений и форм взаимодействия.
Полностью документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 24 мая.
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