Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в сфере содействия занятости населения

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Правительство Казахстана приняло постановление от 7 ноября 2023 года "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств-участников Содружества Независимых Государств", сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в городе Минске 28 мая 2021 года. Цели соглашения: выработка согласованных подходов к решению проблем и устранению барьеров при формировании общего рынка труда;

сотрудничество и взаимопомощь при разработке и повышении эффективности мер, программ и услуг, реализуемых Сторонами на рынках труда и направленных на содействие занятости населения, и снижение уровня безработицы в государствах-участниках соглашения;

обеспечение прав граждан государств-участников СНГ на свободу передвижения и осуществление трудовой деятельности. Документ предусматривает, что страны СНГ осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям: создание условий для формирования общего рынка труда;

повышение эффективности мер, программ и услуг, реализуемых организациями и органами Сторон, уполномоченными по вопросам содействия занятости населения, и направленных на решение проблем занятости населения и регулирования трудовой миграции;

устранение коммуникационных барьеров, в том числе путем разработки программ по обучению трудящихся-мигрантов государств-участников СНГ языку, основам и особенностям истории, культуры и права государства трудоустройства;

разработка и реализация коротких практико-ориентированных программ обучения по международным стандартам, в том числе по стандартам Ворлдскиллз;

создание системы взаимного признания компетенций по результатам независимой оценки компетенции по международным методикам, в том числе по методикам Ворлдскиллз;

расширение возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе молодежи, лиц с ограниченными возможностями, женщин, лиц предпенсионного возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

повышение мобильности трудовых ресурсов;

развитие и интеграция информационных систем;

снижение неформальной занятости;

развитие и внедрение системы организованного набора и привлечения трудящихся-мигрантов из государств-участников СНГ для осуществления временной трудовой деятельности на территориях государств-участников СНГ;

противодействие нелегальной трудовой деятельности, в том числе осуществляемой трудящимися-мигрантами. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Материал по теме Токаев озвучил повестку заседания Совета глав государств СНГ Ранее сообщалось, что Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в области музейного дела и выставок. Читайте также Новый железнодорожный пункт пропуска откроют на границе с Китаем В Казахстане утвердили правила проведения конкурса на вывоз коммунальных отходов

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