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Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в сфере содействия занятости населения

Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в сфере содействия занятости населения Фото: akorda.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 7 ноября 2023 года "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств-участников Содружества Независимых Государств", сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в городе Минске 28 мая 2021 года.

Цели соглашения:

  • выработка согласованных подходов к решению проблем и устранению барьеров при формировании общего рынка труда;
  • сотрудничество и взаимопомощь при разработке и повышении эффективности мер, программ и услуг, реализуемых Сторонами на рынках труда и направленных на содействие занятости населения, и снижение уровня безработицы в государствах-участниках соглашения;
  • обеспечение прав граждан государств-участников СНГ на свободу передвижения и осуществление трудовой деятельности.

Документ предусматривает, что страны СНГ осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:

  • создание условий для формирования общего рынка труда;
  • повышение эффективности мер, программ и услуг, реализуемых организациями и органами Сторон, уполномоченными по вопросам содействия занятости населения, и направленных на решение проблем занятости населения и регулирования трудовой миграции;
  • устранение коммуникационных барьеров, в том числе путем разработки программ по обучению трудящихся-мигрантов государств-участников СНГ языку, основам и особенностям истории, культуры и права государства трудоустройства;
  • разработка и реализация коротких практико-ориентированных программ обучения по международным стандартам, в том числе по стандартам Ворлдскиллз;
  • создание системы взаимного признания компетенций по результатам независимой оценки компетенции по международным методикам, в том числе по методикам Ворлдскиллз;
  • расширение возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе молодежи, лиц с ограниченными возможностями, женщин, лиц предпенсионного возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
  • повышение мобильности трудовых ресурсов;
  • развитие и интеграция информационных систем;
  • снижение неформальной занятости;
  • развитие и внедрение системы организованного набора и привлечения трудящихся-мигрантов из государств-участников СНГ для осуществления временной трудовой деятельности на территориях государств-участников СНГ;
  • противодействие нелегальной трудовой деятельности, в том числе осуществляемой трудящимися-мигрантами.

 Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Ранее сообщалось, что Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в области музейного дела и выставок.

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