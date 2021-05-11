Рекомендации от МОН: как провести выпускной вечер в условиях карантина

На аппаратном совещании в министерстве образования и науки РК даны рекомендации по проведению выпускных вечеров в школах, передает корреспондент zakon.kz.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что торжественные линейки в офлайн-формате состоятся для выпускников 9-ых и 11-ых классов. Вручение аттестатов запланировано на середину июня также в офлайн-режиме на открытом воздухе с ограниченным контингентом участников. Вместе с тем, в ведомстве дали рекомендации, как провести выпускные вечера.

Так, предлагается формат классного часа по теме "Тәуелсіздік ұландары".

При этом необходимо обеспечить строгое соблюдение мер санитарной безопасности, масочного режима, дистанции не менее 1-1,5 метра между участниками мероприятия с нанесением разметки на территории и в здании школы и участие не более одного из родителей или законных представителей.

Не допускается привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, частных студий, пышное проведение выпускного мероприятия (оформление класса, внешний вид выпускника и др.), организация праздничных столов, проведение выездных экскурсий по городу с привлечением автомобилей на прокат, организация выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях, - перечисляется в информации, распространенной на аппаратном совещании ведомства.

По данным МОН РК, в этом году на получение аттестата об общем среднем образовании "Алтын белгі" претендуют 19 822 выпускников.

Оксана Скибан, Нур-Султан