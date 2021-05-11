Проверяйте статус дома. Столпотворение людей объяснили в аэропорту Нур-Султана

Утром 11 мая в аэропорту Нур-Султана на входе в здание воздушной гавани образовался затор из людей. В пресс-службе аэропорта объяснили, почему, передает zakon.kz.

Как известно, с 12 мая в столичном международном аэропорту состоится полноценный запуск проекта Ashyq. Внедрять его начали с 10 мая. А утром 11 мая очевидцы сняли на фото очередь на входе в аэропорт.

Комментируя эту ситуацию, в пресс-службе аэропорта сообщили, что столпотворение произошло во время утренних рейсов. Там снова обратились к пассажирам с просьбой заранее, перед приездом в аэропорт, скачать приложение Ashyq и проверить свой статус во избежание задержек на входе.

Пассажиры с желтым и красным статусом не будут допущены в здание воздушной гавани. Вопросы по возврату средств в случае не допуска к рейсу следует направить в авиакомпанию. Информация в приложение Ashyq поступает за счет интеграции мобильного приложения с общей базой Министерства здравоохранения и определяет статус пассажира: является ли он на данный момент носителем вируса или нет, - пояснил пресс-секретарь международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

В аэропорту снова попросили заранее узнавать свой статус в приложении Ashyq, чтобы не создавать давку при входе.

У сотрудников аэропорта, стоящих на входе, есть планшеты для проверки статуса пассажиров. Те, кто не имеет смартфоны, могут узнать статус, забив свой ИИН в планшет. Иностранцы могут узнать свой статус, забив в планшет сотрудника аэропорта номер паспорта.