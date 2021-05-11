Заморозки до 2 градусов ожидаются 12 мая в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 мая, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке и юго-востоке Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, днем в горных районах Алматинской области сильные. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге – пыльная буря, на юго-востоке возможен град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, туман, утром и днем – возможен град.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – возможен град.

В Акмолинской, Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской областях утром и днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман.

В Акмолинской, Павлодарской областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Кызылординской области местами, в Алматинской области в отдельном районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +21+23°С.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.