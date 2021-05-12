Интересные факты об ордене Александра Невского

Орден Александра Невского - единственный орден, который утверждался трижды. Был он и в Российской империи, и в СССР, есть и сейчас в Российской Федерации. Во время Великой Отечественной войны первое награждение им состоялось 5 ноября 1942 года. Что еще интересного мы знаем об этой награде, выяснил корреспондент zakon.kz.

Орден Александра Невского появился в Российской империи в 1725 году. Императрица Екатерина I учредила его во исполнение намерения Петра I. Этот орден стал третьим российским орденом после ордена св. Андрея Первозванного и женского ордена св. великомученицы Екатерины. Орден Александра Невского был наградой очень высокого достоинства. В мирное время им редко награждали даже высших сановников и генералов. Всего орденом было награждено свыше трех тысяч человек. В их числе Александр Суворов, Матвей Платов, Михаил Кутузов, Михаил Милорадович, Николай Раевский, Петр Семенов-Тянь-Шанский, Федор Ушаков.

В 1917 году после Революции Орден Александра Невского был упразднен вместе с другими царскими орденами.

Однако, суровые военные 1941-45 годы вынудили советские власти вспомнить о награде. 29 июля 1942 годы указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден новый орден Александра Невского для награждения командного состава Красной Армии.

5 ноября 1942 года первыми награжденными стали герои Сталинградской битвы: помощник командира 1-го отдельного стрелкового батальона 154-й отдельной стрелковой бригады старший лейтенант Иван Рубан и командир стрелкового батальона 124-й отдельной стрелковой бригады капитан Степан Цыбулин.

Всего за годы Великой Отечественной войны было произведено более 42 тыс. награждений орденом Александра Невского. 114 командиров Красной Армии награждены орденом дважды, три человека награждены тремя знаками. Иногда кавалерами ордена становились бойцы, не имевшие офицерского звания. В связи с недостатком офицерского состава взводами и ротами порой командовали сержанты и старшины. Среди награжденных есть офицеры-женщины. Состоялось 1 473 награждения воинских частей, личный состав которых героическим образом проявил себя в боевых действиях.

По некоторым данным, орденом Александра Невского наградили 53 воина из знаменитой Панфиловской дивизии.

Среди награжденных в годы войны казахстанцев летчики, дважды герои Советского Союза Талгат Бигельдинов и Сергей Луганский, герои Советского Союза командир роты автоматчиков Георгий Болтаев, командир батареи Махмет Каирбаев.

На советском ордене Александра Невского изображен актер Николай Черкасов, который играл Невского в фильме Эйзенштейна «Невский».

С распадом СССР орден Александра Невского был сохранен в системе государственных наград Российской Федерации. Знак ордена Александра Невского Российской Федерации воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.

Перед войной 1941-45 годов в Казахстане проживало 6 млн человек. Призвано на фронт было, по разным данным, - 1196000 до 1366000 человек, это примерно треть. В войне Казахстан потерял 410 тысяч человек. Есть и другие цифры: погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тысяч казахстанцев.

В Казахстане около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней.

Подготовил Альберт Ахметов