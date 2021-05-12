Умер старейший актер в мире

Старейший действующий актер мира Норман Ллойд скончался на 107-ом году жизни, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление продюсера Дина Харгроува.

По данным издания, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Норман Ллойд стал известен после роли Фрая в фильме Альфреда Хичкока "Диверсант", который вышел на экраны в 1942 году. Ллойд также сыграл в художественном фильме Чарли Чаплина "Огни Рампы".

Однако наибольшую популярность актер получил после 60 лет, когда в 1980-е годы он сыграл роль врача в медицинской драме телеканала NBC "Сент-Элсвер". За свою карьеру Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телешоу. Он также получил премию Венецианского кинофестиваля (1985 год) и дважды номинировался на получение телевизионной премии "Эмми" (1970 и 1974 годы).

По версии сайта oldest.org, Ллойд стал самым старым действующим актером мира.