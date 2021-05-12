Беременная женщина умерла после прививки AstraZeneca в Бразилии

12 мая 2021, 08:10
Фото: Depositphotos

Решение о приостановке использования вакцины Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca для иммунизации беременных от коронавирусной инфекции в Бразилии связано со смертью пациентки, предположительно от последствий вакцинации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом пояснила во вторник пресс-служба Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

Уточняется, что погибшей было 35 лет. На момент госпитализации она была на 23-й неделе беременности.

Anvisa рекомендует в рамках национально программы иммунизации придерживаться указаний инструкции вакцины AstraZeneca. Использование вакцин off-label, то есть в случаях, не предусмотренных инструкцией, должно происходить только после индивидуальной оценки медиком, который сможет определить риски и преимущества вакцинации для пациента, — говорится в сообшении.

Тем, кто уже получил прививку AstraZeneca, порекомендовали обратиться к врачам для наблюдений.


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