Что происходит с ценами на продукты в Казахстане

Как сдерживают цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане? Об этом на заседании правительства рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Султанова, с начала этого года цены на социально значимые продукты питания выросли на 4,8%.

Данный рост ниже показателя 5,5%, зафиксированного в январе-апреле предыдущего года. Тем не менее, в апреле текущего года цены подорожали на 1,7%. Наибольший рост цен, то есть на 6,8% допущен в Атырауской области, на 6,3% в Нур-Султане и на 5,6% Шымкенте. Наименьший рост цен зафиксирован в Алматинской области на 4%, Карагандинской области на 4,3% и Кызылординской области на 4,4%, - перечислил министр.

При этом он добавил, что, если говорить о факторах роста цен, больше всего подорожали импортозависимая продукция (сахар, крупа гречневая), товары с высоким экспортным спросом (масло подсолнечное), а также овощи, по которым традиционно наблюдается рост цен в межсезонье.

Увеличение затрат на хранение (расходы на хранение овощей составляют 3-6 тг/кг в месяц) и сокращение запасов, привели к увеличению импорта овощей. При этом рост цен зафиксирован во всех странах мира. Следует отметить, что согласно сведениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, средний рост цен за четыре месяца составил 11,4%. По сравнению с соседней Российской Федерацией рост цен на продовольственные товары в нашей стране ниже в 2-3 раза, - пояснил глава Минторговли.

С учетом внешних и субъективных факторов были приняты меры по недопущению беспричинного роста цен на социально значимые товары в стране. В частности, такие меры содержатся в Дорожной карте по сдерживанию цен на социально значимые товары, одобренной ранее на заседании Правительства. Уже исполнено 20 оперативных мероприятий Дорожной карты. Остальные мероприятия носят системный характер и будут исполнены до конца текущего года.

Для стабилизации цен акиматы провели следующую работу: применили меры антимонопольного реагирования, ввели предельные цены на яйца и подсолнечное масло, сформировали в стабфондах запас продовольствия на сумму 7,1 млрд тенге, предоставили льготных кредитов в рамках «оборотной схемы», заключили контракты на форвардные закупки продукции.

Планируется увеличить производственные мощности страны по 6 основным импортозависимым продуктам питания: мясо кур, сахар, колбасные изделия, рыба, яблоки - и довести обеспеченность внутреннего рынка за счет отечественных товаров к 2024 году до 100%, - уточнил Султанов.

Для создания механизма стабилизации цен на долгосрочный период и обеспечения оптимального товародвижения от отечественного производителя до полки проводится работа по формированию национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры - сети оптово-распределительных центров. Эта инфраструктура позволит выстроить эффективные транспортно-логистические каналы для ключевых направлений поставок продукции.

Оксана Скибан, Нур-Султан