Как формируется курс тенге в Казахстане

Названы основные факторы, влияющие на курс тенге, сообщает zakon.kz.

Как отмечают аналитики Finprom.kz, в апреле 2021 года нацвалюта испытывала трудности.

Наибольшее значение курса наблюдалось в период 8–13 апреля. С 30 марта по 13 апреля обменный курс национальной валюты ослаб на 8,8 тг, или на 2,1%, - говорится в сообщении.

По данным экспертов, ослабление формировалось на фоне снижения цены на нефть.

Стоит отметить, что в целом влияние на курс тенге оказывают как внешние, так и внутренние факторы. При этом основными фундаментальными факторами выступают мировые цены на нефть, а также курсы валют стран — основных торговых партнеров, в первую очередь России.

На текущий момент ситуация улучшается.

В период с 30 апреля по 10 мая российский рубль укрепился на 1,1% на фоне ослабления рисков эскалации военной напряженности на границе и решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 5%, - добавили исследователи.

Положительная обстановка наблюдается и на рынке нефти.

Так, 10 мая цена за баррель нефти составила 68,32 долларов, увеличившись с начала месяца на 1,6%.

При этом аналитики не исключают снижения цены и, как следствие, падения спроса на черное золото, если ухудшение эпидемиологической обстановки повлечет за собой усиление ограничений.

Наряду с внешними имеются и внутренние факторы, способствующие давлению на курс тенге.

Высокую важность для валют развивающихся стран, в том числе тенге, имеет и прогресс в процессе вакцинации против СOVID-19, - заключили аналитики.

Начало вакцинации против коронавируса в мире в декабре 2020 года задало положительный тон на финансовых и товарных рынках.