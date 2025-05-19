Будет ли дешеветь доллар на этой неделе – прогнозы аналитиков

Какое влияние на курс доллара и тенге будут оказывать внутренние и внешние факторы и стоит ли ожидать удешевления доллара до 500 тенге, Zakon.kz рассказали аналитики.

За неделю официальный курс доллара снизился на 1,3%, или на 6,5 тенге, согласно данным Национального банка РК. Курс на понедельник, 19 мая, установлен на отметке 509,5 тенге. Причем в течение прошлой недели валюта снижалась еще сильнее – до 506 тенге.

Фото: Zakon.kz

Что поддерживало нацвалюту?

Ведущий аналитик АФК Алмат Оракбай считает, что на минувшей неделе курс тенге укрепился под влиянием ряда факторов. Прежде всего, поддержку национальной валюте оказал рост цен на нефть. Укрепление котировок марки Brent выше 64 долларов за баррель увеличивает валютные поступления в страну и способствует улучшению торгового баланса. Кроме этого, отмечалась активность на внутреннем валютном рынке: вероятное увеличение предложения инвалюты со стороны Нацбанка, КГС и продажа экспортной выручки заметно превысили спрос на нее со стороны казахстанских компаний и населения.

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"Дополнительно укреплению тенге способствовало улучшение внешнего фона – улучшение геополитической обстановки в мировой торговле и умеренный рост интереса к рисковым активам среди глобальных инвесторов. Технический фактор также сыграл свою роль: после роста курса выше 518 тенге за доллар началась коррекция на фоне фиксации прибыли участниками рынка". Алмат Оракбай

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев также считает, что позитивное влияние оказывает рост цен на нефть. После недавнего снижения они немного восстановились: нефть торговалась в диапазоне 63-65 долларов за баррель в конце прошлой недели. Это связано с тем, что США и Китай достигли договоренности, пусть временной, о приостановке введения новых пошлин и частичном снижении существующих. Это своего рода пауза в торговой войне, и хотя это не полноценное урегулирование, рынок воспринял ее положительно.

Однако текущих цен на нефть все еще недостаточно. Чтобы чувствовать себя комфортно, Казахстану нужен уровень в районе 75 долларов за баррель нефти марки Brent и выше, так как в бюджете заложена цена в пределах 70-75. Но даже текущие 63-65 выглядят гораздо лучше, чем 58-59, которые наблюдалиcь некоторое время назад. Именно на фоне этого отскока котировок нефти тенге начал демонстрировать укрепление.

Что ждет курс на этой неделе?

Динамика курса на новой неделе будет зависеть в первую очередь от динамики цен на нефть, курса рубля и прочих факторов внутреннего спроса и предложения. Если котировки сырья удержатся на высоких уровнях, а Нацбанк продолжит умеренно жесткую монетарную политику, укрепление тенге может продолжиться, пусть и в более сдержанном темпе, говорят эксперты. Кроме этого, аналитики оценили возможность снижения курса до 500 тенге за доллар.

Алмат Оракбай полагает, что такая вероятность существует, однако требует совокупности благоприятных условий. В их числе – устойчивый рост нефтяных цен выше 85 долларов за баррель, сдерживание инфляции внутри страны, а также стабилизация геополитической обстановки. При этом важно, чтобы сохранялся умеренный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров.

Не исключает укрепления тенге и Арман Бейсембаев, но многое будет зависеть от внешнеполитических новостей. По его оценкам, если появятся позитивные сигналы по российско-украинским переговорам, это может привести к укреплению рубля и, как следствие, дальнейшему росту нефтяных котировок. Снятие или ослабление санкций также воспринимается рынком как позитивный фактор: это будет означать возвращение инвестиций в российскую экономику и упрощение экспортных операций, что в целом улучшит ситуацию в регионе.

Укрепляющийся рубль, как правило, оказывает влияние и на тенге. Поэтому при благоприятном развитии событий можно увидеть дальнейшее укрепление национальной валюты. Однако если рассматривать текущий сценарий, то на данный момент у тенге нет большого потенциала для устойчивого укрепления до уровня 500 и ниже. Безусловно, такая вероятность существует, но шансы на снижение курса до 500 тенге за доллар аналитик оценивает лишь в 40%.

Отметим, что на этой неделе также косвенно на курс могут повлиять итоги сегодняшних телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

А с актуальными курсами валют на 19 мая в обменных пунктах Казахстана можно ознакомиться здесь.