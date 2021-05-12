В Казахстане попросили отменить экзамены для выпускников в этом году

Правительство попросили отменить итоговую аттестацию в 9-ых и 11-ых классах и выставить итоговую оценку на основе годовых оценок 2020-2021 учебного года. С соответствующим депутатским запросом обратилась к заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову депутат Жулдыз Сулейменова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила Сулейменова, с 28 мая 2021 года начинается итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов.

В помещениях возникнут длительные, массовые скопления школьников, педагогов и технического персонала, с одной стороны, так как продолжительность экзаменов составляет от 2-х до 5-ти часов, с другой стороны в 2021 году в стране 264 469 учащихся будут сдавать 3 экзамена в 9-м классе и плюс 154 816 учащихся будут сдавать 4 экзамена в 11 классе, - сказала она.

Итого больше 400 тысяч только учащихся будут подвержены высокому риску заражения COVID-19. Тем более, по данным Минздрава РК, в Казахстане по состоянию на 10 мая 2021 года полностью провакцинированы 604 623 человек, что составляет 3,2% от общего населения.

В условиях, когда смешанное обучение привело к фактам заражения школьников, считаем проведение итоговой аттестации и торжественные линейки, посвященные 25 мая излишним и необоснованным риском для здоровья детей. В связи с чем, предлагаем отменить итоговую аттестацию в 9, 11 классах и выставить итоговую оценку на основе годовых оценок 2020-2021 учебного года. Такая практика уже существует. В прошлом году с связи с пандемией коронавируса, в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 129, итоговая аттестация 9,11 классов не проводились. Итоговые оценки выставлялись на основе годовых оценок учебного года. Также, предлагаем отменить проведение офлайн последнего звонка для учащихся 9, 11 классов, - добавила депутат.

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Она считает, что результаты аттестации никоем образом не влияют на возможности поступления учащихся в колледжи и вузы.

Предлагаем внести изменения и регламентировать гибкие подходы в части проведения итоговой аттестации в условиях пандемии и дистанционного обучения в соответствующие подзаконные нормативные акты. Кроме того, в связи с тем, что с 6 мая стартовал процесс сдачи ЕНТ. Местным исполнительным органам власти совместно с главными санитарными врачами усилить ответственность по повышению эффективности работы мониторинговых групп за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах сдачи ЕНТ. Дополнительно просим информацию о готовности данных пунктов сдачи ЕНТ к принятию школьников по принципу «один тестируемый-один компьютер-одна камера» и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, в том числе требований дистанции, наличие средств индивидуальной защиты, санитайзеров, исправности систем вентиляции согласно Приказу министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 года № 611, - заключила Сулейменова.

Оксана Скибан, Нур-Султан