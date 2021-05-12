В Нур-Султан доставили тело погибшей в Грузии казахстанки

12 мая 2021, 14:13
Фото: "Хабар 24"

В Казахстан доставили тело погибшей в Грузии Асель Айтпаевой, сообщает zakon.kz.

По данным телеканала "Хабар 24", в аэропорту Нур-Султана тело передали родным девушки.

Похороны Айтпаевой пройдут 12 мая в поселке Кабанбай батыра близ казахстанской столицы.

6 мая стало известно, что при невыясненных обстоятельствах в Грузии скончалась 26-летняя казахстанка.

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Тогда двоюродная сестра Асель Айтпаевой рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой. По словам сестры, девушка уехала в Грузию месяц назад на заработки.


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