Необычную рыбу нашли на берегу Тихого океана

На берегу Тихого океана в Калифорнии нашли необычную рыбу, сообщает zakon.kz.

По информации CNN, такая рыба обитает на больших глубинах и редко оказывается на поверхности.

Ее забрали для изучения в исследовательских и образовательных целях.

Рыба-футбольный мяч — одна из более чем 200 разновидностей рыб-удильщиков. Она обитает на глубинах более одного километра. Прозвана так из-за того, что ее тело в воде может достигать идеально шарообразной формы. Их большой рот способен всасывать и глотать добычу размером с собственное тело.