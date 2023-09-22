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Новый вирус нашли в глубинах Тихого океана

в Тихом океане нашли новый вирус Фото: pixabay
Новый вирус обнаружили ученые в Тихом океане. Он является самым глубоким из когда-либо найденных в океанах Земли, сообщает Zakon.kz.

Считается, что бактериофаги (вирусы, заражающие бактериальные клетки) являются наиболее распространенными формами жизни на планете и играют ключевую роль в экологии океана, помогая регулировать численность популяции и выделяя питательные вещества, сообщает Sky News.

Новый вид вируса нашли на глубине 8900 метров в Марианской впадине, самом глубоком месте в океане.

Морской вирусолог из Океанического университета Китая Мин Ванг заявил, что это самый глубоководный из известных бактериофагов в мировом океане.

После геномного анализа нового вируса, который не может заразить человека, он получил название vB_HmeY_H4907.

По своей структуре он схож с бактериями-хозяевами группы halomonas, которые часто встречаются в отложениях и гейзероподобных отверстиях на морском дне.

По словам Ванга, обнаружение этого вида может послужить основой для дальнейших исследований стратегии выживания вирусов в самых суровых и уединенных условиях на Земле.

Результаты исследования подробно описаны в журнале Microbiology Spectrum.

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