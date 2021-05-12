Курьеры Wolt вышли на забастовку в Алматы

Курьеры службы доставки Wolt вышли на забастовку. Они недовольны тем, что им снизили зарплату на 30%, передает zakon.kz.

По словам собравшихся у офиса Wolt, с 11 мая в компании внедрили новую систему оплаты. В результате получилось так, что зарплаты снизились на 30%.

Согласно новой системе курьер-партнер должен заработать больше. Однако по факту наоборот. В частности, заказ с расстоянием 1,24 км (680 базовая + 45 за расстояние), итого 725 тенге. По старой системе (650 базовая + 195 за расстояние), итого 845 тенге. С учетом изложенного видно, что наш заработок упал на 30%. Это огромная сумма. Просим вернуть нам старую систему оплаты, - говорится в сообщении курьеров.

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В пресс-службе компании сообщили, что 14 мая Wolt организует двухстороннюю дискуссию для обсуждения проблем и совместного принятия решения.

Данные изменения связаны с устранением барьера между заказами ближнего и дальнего расстояния, уравнивая их привлекательность для курьеров-партнеров на любом типе транспорта. Смена оплаты не превышает 12%. Однако благодаря оптимизации системы распределения заказов, а также паузе в найме новых курьеров-партнеров за последние 3 недели и в летнее время — не будет ощутима при работе. По нашим подсчетам, курьеры-партнеры Wolt продолжат зарабатывать 1400-2000 тенге в час, - говорится в официальном сообщении Wolt.

Сообщается, что все курьеры являются фрилансерами и работают по договору ИП или ГПХ, зарплату им платят 2 раза в месяц, также выплачиваются обязательные социальные и пенсионные отчисления. Средний заработок курьера-партнера Wolt в месяц составляет 250 000 тенге.

Несмотря на предварительное уведомление за две недели и подготовку к изменениям, мы понимаем, что коммуникация с нашей стороны должна была быть проработана еще лучше. В настоящее время мы продолжаем вести диалог со всеми курьерами-партнерами, - заявили в Wolt.