Канат Баедилов освобожден от должности вице-министра финансов. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, сообщает zakon.kz.
Постановлением Правительства РК Баедилов Канат Ескендирович освобожден от должности вице-министра финансов в связи с переходом на другую работу, - говорится в сообщении primeminister.kz.
Канат Баедилов родился в 1967 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1991 году старшим контролером-ревизором Контрольно-ревизионного управления по Алматинской области Алматинского областного финансового управления.
В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов РК.
С мая 2017 года и по настоящее время являлся вице-министром финансов РК.
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