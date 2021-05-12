Канат Баедилов освобожден от должности вице-министра финансов. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Баедилов Канат Ескендирович освобожден от должности вице-министра финансов в связи с переходом на другую работу, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Канат Баедилов родился в 1967 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1991 году старшим контролером-ревизором Контрольно-ревизионного управления по Алматинской области Алматинского областного финансового управления.

В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов РК.

С мая 2017 года и по настоящее время являлся вице-министром финансов РК.