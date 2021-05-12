Назначен новый вице-министр финансов РК

Марат Султангазиев назначен вице-министром финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Султангазиев Марат Елеусизович назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан.

Марат Султангазиев родился в 1976 г. в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц Налогового отдела.

С 1998-2001 г. работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, и.о. главного специалиста – главного налогового инспектора Налогового комитета по Алматы.

В 2001-2010 гг. продолжил работу в Налоговом комитете по Алматы, работал заместителем начальника Налогового Департамента по Алматы.

В 2010-2012 гг. занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.

В 2012-2014 гг. – заведующий сектором Отдела социально–экономического мониторинга Администрации Президента РК.

В 2014-2017 гг. – руководитель Департамента государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С октября 2018 года по настоящее время работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Ранее стало известно, что Канат Баедилов освобожден от должности вице-министра финансов РК.