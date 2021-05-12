Три нарколаборатории выявили в Алматы - Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в Алматы были выявлены три нарколаборатории, сообщает zakon.kz.

Одним из важных вопросов обеспечения безопасности является борьба с распространением наркотических средств. С начала года выявлено три нарколаборатории, арестованы 13 членов преступных группировок, изъято 15 кг различных видов наркотиков, - сказал он во время прямого эфира на ТК "Алматы".

Аким обратился к бизнесменам, которых попросил обращать внимание на заказы, принимаемые для размещения на билбордах.