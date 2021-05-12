Оползни, сели и лавины: названы опасные в Алматы места

Начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев рассказал о том, какие места в Алматы привлекают особое внимание экстренных служб, передает zakon.kz.

Как отметил спикер, сель - это вторичный фактор сильного землетрясения или самостоятельное природное явление. За последние годы в окрестностях Алматы произошло три крупных селя, остановленных благодаря плотинам. В настоящее время в городе внедряется система автоматизированного мониторинга селевой опасности, она позволит дистанционно обеспечивать контроль за мореными озерами и селевой ситуацией. Планируется установка 31 такой станции.

Из-за того, что город расположен в предгорьях Заилийского Алатау, в горах есть 165 лавиноопасных участков, из них представляют опасность 18. Под угрозой лавин находятся ВСК "Медеу", ГЛК "Шымбулак", канатная дорога, урочище Медеу, дороги и пешие туристические маршруты. Наблюдением за лавинной обстановкой занимаются посты "Казгидромета", - продолжил глава ДЧС.

В настоящее время ведется программа по внедрению мониторинга лавинной опасности, его реализация намечена на 2022-23 годы. Параллельно проводятся превентивные мероприятия: профилактические спуски лавин (в этом году их было девять), оповещения, ограничивающие знаки и ограничение посещения.

Что касается паводкоопасных участков, то их выявлено 19. На трех ведутся работы, по 16 разрабатывается ПСД по строительству арычной сети.

По оползням в 2020 году в городе выявили 81 опасный участок. На четырех, где был высокий риск, провели укрепительные работы. В 2021 году на трех участках по ул. Бак Алма, дорога Медеу- Шымбулак и ул. Шацкого-Костромская начаты работы по укреплению. Также разрабатывается ПСД по укреплению склона "Сункара".