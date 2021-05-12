Казанскому стрелку грозит пожизненное лишение свободы

Пожизненное лишение свободы грозит казанскому стрелку Ильназу Галявиеву, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на Telegram-канале Mash, следователь заявил, что Галявиеву грозит до пожизненного лишения свободы.

Особого порядка рассмотрения дела не планируется, следовательно, ему не стоит ждать смягчения наказания в случае раскаяния. Установлено, что он произвел 17 выстрелов, заложил и взорвал самодельную бомбу у кабинета английского. Ильназ признал вину в содеянном, согласен с обвинением и не возражает против ареста.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 ч. 2 УК РФ, согласно которой обвиняемому грозит смертная казнь, но из-за введенного моратория, ее заменяют на пожизненное заключение.

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