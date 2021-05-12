Часть жителей Атырау останется без света

Электроэнергию отключат в Атырау и пригородных поселках, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

13 мая, в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и ЛЭП, будут произведены плановые отключения электроэнергии в областном центре и нескольких поселках. пресс-служба энергоснабжающей компании

Свет отключат:

с 10:00 до 17:00 – поселок Алмалы;

с 10:00 до 17:00 – микрорайон Балауса, улицы 1, 2, 19, 26, 30, 31,39;

с 10:00 до 17:00 – поселок Жумыскер, улица Сатыбалдиева, Баймуханова, Жастар, Каспий;

с10:00 до 14:00 – улица Азаттык, дома 138А, 140, 152А;

с 10:00 до 17:00 – улица Досмухамедова, дома 26, 31, 40, 41, 44, 46, ул. Нажимеденова, дом 162, ул. Байтурсынова, дом 40, ул. Казырет Мырзагали, дом 39, ул. Отепкали Исатаев, дом 38.