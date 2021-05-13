Сельчан в Акмолинской области обвиняют в разграблении золотых рудников

В разграблении золотых рудников обвиняют жителей нескольких поселков Акмолинской области, передает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", задержаны около 30 человек, среди которых как молодые парни, так и старики, которым необходима медицинская помощь. Дело на всех одно – хищение золотосодержащих материалов.

Родные задержанных не согласны с мерой пресечения. По их словам, некоторых держат под стражей уже больше восьми месяцев, при этом, как уверяют родные, никакого следствия якобы не проводится.

В январе просто-напросто при очередном допросе его закрывают в кокшетауском СИЗО. Никаких следственных экспериментов не проводится. Они просто там сидят. жительница пос. Жолымбет Дана Андиржанова

С участием ОМОНа, БТР, солдат. Силовые ведомства заходили в хаты, обыски делали. Забирали – независимо, человек работает, не работает. Деньги, которые находили, даже копилки детские, забирали. житель пос. Жолымбет Рафаил Шагаинов

Как сообщается, аресты проводились в Степногорске и близлежащих поселках Аксу, Бестобе и Жолымбет. Некоторые из задержанных работали на местных шахтах.

По словам жительницы Степногорска Ляззат Жумагуловой, ее свекр и супруг никакого отношения к рудникам не имели - их из семьи забрали восемь месяцев назад.

Его прооперировали получается в пятницу, а в воскресенье его уже вывезли в СИЗО. Говорит, я отказался от уколов. А почему? Ну они мне говорит заражение занесут, говорит. У меня же сахарный диабет. Потому что, когда не было спирта – бумажкой и водичкой обрабатывали. Ну так же нельзя же, - жалуется жительница Степногорска.

Как заявляют родные задержанных, все обвинения беспочвенны. Они готовы выступить на суде, однако, когда он состоится – неизвестно.

В свою очередь в полиции объяснили, почему расследование по данному делу затянулось. Одна из причин - широкий круг подозреваемых (ими признаны более 50 человек, 27 из них арестованы).

Длительность расследования уголовного дела обусловлена большим количеством подозреваемых лиц, межрегиональным характером преступных действий, длительным промежутком времени, на протяжении которого данные действия совершались, необходимостью проведения большого объема следственных действий, судебных экспертиз по металлам и сплавам. пресс-служба ДП Акмолинской области

Досудебное расследование зарегистрировано по статье "Кража" УК РК, согласной которой акмолинцам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.