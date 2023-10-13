Добыча золота ценой безопасности сельчан: в Акмолинской области рушатся дома от взрывов на рудниках

В селе Жолымбет дома разрушаются от взрывов, которые производят добытчики при разработке золотоносных рудников, расположенных неподалеку от населенного пункта, сообщает Zakon.kz.

Уставшие постоянно ремонтировать стены и крыши домов сельчане просят переселить их подальше от рудников, где открытым способом добывают золото. Но даже починка дома не спасает людей, как это случилось с семьей Жанар Садырбековой, которые едва успела выехать с маленьким ребенком из жилья до обрушения потолка. Об этом передает 24kz.

"Как мы переехали, в тот же день потолок обвалился. Потом на второй, третий день еще больше. От взрывов это все", – говорит Садырбекова.

Как отмечают сельчане, от взрывов на карьере страдают даже самые дальние от рудника дома. Те, кто живут поблизости, и вовсе несут убытки.

"Мой дом совсем близко, вы сами видите. В этом году в огороде ничего не сажали, картофель испорченный. Построенный на улице туалет рушится. Все трескается, постоянно ощущаются толчки. Когда взрывают, будто буран, туман. На улице ничего не видно, все желтое". Жупар Жусупова, жительница села

В золотодобывающей компании не разделяют мнения сельчан и настаивают, что экспертиза не нашла повода для беспокойства и разработка карьера не мешает жителям.

"Привлекли экспертов, которые специальными приборами замеряли в нескольких точках поселка. Ни по шуму, ни по сейсмике не было зафиксировано каких-либо превышений. Эти замеры берутся в пределах санитарно-защитной зоны". Гаухар Абеуова, официальный представитель золотодобывающей компании

В Минэкологии обещают завершить их в следующем году. Но даже в этом случае эксперты не гарантируют, что вопрос жителей, проживающих по соседству с промышленными гигантами, решат.

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