Ученые назвали причину катастрофических масштабов COVID-19

Названа причина катастрофических масштабов коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, эксперты Независимой панели по подготовке и противодействию пандемии считают, что причиной катастрофического масштаба, который приобрела глобальная эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, стал "токсичный коктейль" из "откладывания, нерешительности и отрицания".

Ситуацию, в которой мы находимся сейчас, можно было предотвратить. бывший президент Либерии, нобелевский лауреат и один из участников панели Эллен Джонсон-Сирлиф

По ее словам, в начале распространения болезни было допущено множество ошибок - на глобальном и на местном уровнях.

Наше сообщение ясно и просто: существующая система не смогла защитить нас от пандемии COVID-19. (...) Плохие стратегические решения, нежелание бороться с неравенством и раскоординированная система - вот что создало тот токсичный коктейль, который позволил пандемии превратиться в катастрофический кризис для человечества. Эллен Джонсон-Сирлиф

По данным института Джонса Хопкинса, общее число заражений коронавирусом в мире достигло почти 160 млн, число жертв перевалило за 3,3 млн.