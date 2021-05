Глава ВОЗ сделал прививку от COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он сообщил, что в Женеве пришла его очередь на прививку.

Он также призвал жителей стран, в которых доступны вакцины, сделать прививку от коронавируса.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9