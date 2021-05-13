Токаев обратился к народу Казахстана

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщает zakon.kz.

Поздравление Главы государства было опубликовано на сайте Акорды.

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю всех мусульман нашей страны с праздником Ораза айт!

Этот священный праздник, олицетворяющий духовное очищение и обновление, особенно важен для всего исламского мира.

Завершая месяц Рамазан, он утверждает такие благородные ценности ислама, как милосердие и сострадание, забота о близких и помощь нуждающимся.

Ораза айт несет в сердце каждого человека свет веры, обращает людей к добру, вдохновляет на благие дела. Поэтому он содействует укреплению единства нашего народа и солидарности в обществе.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть ваши дома всегда будут наполнены атмосферой тепла и радости!

С праздником Ораза айт!